نائب أمير مكة يلتقي مدير فرع وزارة العدل

جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة أمس مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدالله الحريري.

وتسّلم سموه خلال اللقاء عدداً من الإصدارات الوثائقية المرئية والمسموعة ، التي أعدها فرع الوزارة بالمنطقة ، وإصدارات أخرى تهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته خاصة في الجوانب الحقوقية. وقدّم الدكتور الحريري التهنئة لسموه بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة ، كما هنأه بحلول شهر رمضان المبارك .

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