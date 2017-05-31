جدة – البلاد
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة أمس مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدالله الحريري.
وتسّلم سموه خلال اللقاء عدداً من الإصدارات الوثائقية المرئية والمسموعة ، التي أعدها فرع الوزارة بالمنطقة ، وإصدارات أخرى تهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته خاصة في الجوانب الحقوقية. وقدّم الدكتور الحريري التهنئة لسموه بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة ، كما هنأه بحلول شهر رمضان المبارك .
نائب أمير مكة يلتقي مدير فرع وزارة العدل
جدة – البلاد