نائب أمير مكة يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, نائب رئيس لجنة الحج المركزية، التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ, الذي تَحَقّق بتوفيق الله ، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكاناتٍ وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم.

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – :” يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439 بفضل من الله سبحانه بعد أن مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، بإشراف ومتابعة منكم – أيدكم الله -، وتهيئة الإمكانات كافة لخدمتهم وتوفير سبل الراحة لهم منذ قدومهم للأراضي المقدسة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله”.

وأضاف سموه:” لقد أثبتت قيادتكم وتوجيهاتكم الحكيمة حرص هذه البلاد على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن، وأنها عاقدة العزم على المضي قدماً في هذا التوجه بتنفيذ المشاريع في الحرم المكي والمشاعر المقدسة بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان , سائلين الله أن يطيل عمركم ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية , ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها”.

ورفع سموه برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد , نائب رئيس مجلس الوزراء , وزير الدفاع جاء فيها:” يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1439 بفضل الله ثم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومتابعة سموكم الكريم لتوفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن”.

وأضاف:” لقد كان لمنظومة الخدمات المتكاملة ومبادرات الرؤية المختصة بتطوير منظومة الحج والعمرة والاعتماد على التقنية وتطبيق معايير الجودة الأثر الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن , وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسموكم الكريم لمشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة , التي تهدف للمزيد من الرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن, سائلاَ الله أن يحفظكم ويديمكم ذخراً ويعيد هذه المناسبة على الجميع بخير, ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها”.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر برقية تهنئة أخرى لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , رئيس لجنة الحج العليا قال فيها :” يسرني أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة بنجاح حج هذا العام 1439 هــ ، بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل من الله ثمّ بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ، ومتابعة سموكم الكريم لتحقق كافة الجهات والإمكان البشرية والمادية سُبل الراحة لضيوف الرحمن”.

وأضاف سموه ” لقد بذلت كافة القطاعات الأمنية المشاركة في حج هذا العام أقصى درجات التفاني والإخلاص في المهام الموكلة إليها لخدمة الحجيج وتأمين رحلتهم الإيمانية، وتحقيق تطلعات القيادة بالارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الهادفة لمزيدٍ من الرعاية لهم ، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها”.

كما رفع الأمير عبدالله بن بندر برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة, رئيس لجنة الحج المركزية قال فيها:” بعد أن غادرت أفواج الحجيج مشعر منى ومنّ الله عليهم بأداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة وذلك بفضل الله ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين , وسمو سيدي ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ومتابعة وتوجيهات سموكم الكريم ، يطيب لي أن أرفع لسموكم التهنئة بنجاح موسم حج العام الحالي 1439هـ “.

وتابع سموه:” لقد كان لمتابعة وتوجيهات سموكم الكريم المباشرة على العديد من اللجان والقطاعات الحكومية والأهلية الأثر البالغ للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة والجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات قيادة هذا البلاد”.

وختم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة قائلا:” وإنني لأرفع لسموكم الكريم خالص الشكر والعرفان على ما تبذلونه من جهود قيمة لخدمةً ضيوف الرحمن , سائلاً الله عز وجل أن يحفظكم ويوفق الجميع لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله”.