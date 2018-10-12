نائب أمير مكة يوجه بخطة عمل لمعالجة الاختلالات البيئية

جدة- البلاد

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , بعقد ورشة عمل بمشاركة إمارة المنطقة وأمانة جدة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة , وشركة المياه الوطنية إضافة لعدد من الجهات ذات العلاقة , لتحديد المواقع التي تحتاج لمعالجة بيئية ووضع خطّة عمل لمعالجتها وفق برنامج زمني مُحدد للتنفيذ.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة أمس معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , الدكتور خليل الثقفي , يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة , مطلعاً سموه خلال اللقاء على خطط الهيئة لحماية البيئة في كافة محافظات المنطقة.

واستمع سموه, إلى شرح عن أعمال الهيئة المتعلقة برصد أحوال الطقس وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات الخاصة بهذا الشأن , إلى جانب أعمال الهيئة في متابعة التنبيهات والتحذيرات المناخية الصادرة عن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات , إضافة إلى برامج الهيئة الهادفة لرفع مستوى الوعي البيئي.

واستقبل سموه في مقر الإمارة بجدة أمس المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية , المهندس صالح الجاسر.

وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية , وبرنامج التحوّل الوطني , مستمعاً سموه لشرح عن أعمال المؤسسة خلال موسمي الحج والعمرة.

وتناول العرض الذي قدّمه المهندس الجاسر , عملية التشغيل خلال موسم حج 1439هــ التي نقلت خلالها ” السعودية أكثر من 1130117 حاجاً, كما أوضح العرض عمليات تطوير الأسطول الجوي للخطوط السعودية , إذ وصل عدد طائرات الأسطول الأساسي إلى 150 طائرة.

كما التقى سموه في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، عبدالله آل طاوي , يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع.

وتسلم سموه تقريراً عن أعمال الفرع خلال العام الماضي ، ومن بينها تنفيذ ٧٦٥٤٤ جولة تفتيشية ، شملت محافظات المنطقة واستهدفت ٦ قطاعات هي المستلزمات النسائية ، والاتصالات، ومحلات الذهب والمجوهرات ، ومنافذ تأجير السيارات ، والإيواء السياحي وغيرها من منشآت القطاع الخاص ، ورصد الفرق التفتيشية ١١٦٦٩ مخالفة فيما جرى تحرير ٤١٥٤٤ إنذاراً لمحال مخالفة ، وتضمن التقرير أيضاً المبادرات والبرامج المجتمعية ودور الفرع فيما يخص تنظيم العمل الخيري بالمنطقة.

وتضمن التقرير الأعمال التي نفذها الفرع خلال موسم حج العام الماضي ، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

وبحسب التقرير , فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة 51775 تأشيرة عمل موسمية ، فيما جرى تنفيذ 190 زيارة ميدانية خلال الموسم ، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911 ، إضافة لتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتولى الفرع مراقبة المنشآت العاملة في موسم الحج ، ومتابعة وصول العمالة الموسمية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ، إلى جانب متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد موسم الحج.

من جهة أخرى نقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد خميس سعيد الهتاني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر سمو الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.