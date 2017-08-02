نائب أمير منطقة الجوف التقى رئيس وأعضاء جمعية الجوف للخدمات الصحية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه…

بديوان الإمارة اليوم رئيس وأعضاء جمعية الجوف للخدمات الصحية والتي تعنى

بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية ونشر ثقافة التطوع الصحي.

وفي بداية اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالرحمن الربعي إيجازا عن المهام.

التي تقدمها الجمعية منذ نشأتها في عام 1437 هـ بعد حصولها على ترخيص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث تقوم الجمعية بتوفير احتياجات المريض من الأجهزة المساندة أو العلاج وغيرها مما يحتاجه المريض.

كما أقرت الجمعية عددًا من البرامج وهي ” برنامج التكفل بقيمة العلاج للمحتاج.

برنامج توصيل مرضى الغسيل الكلوي ، برنامج الخدمات النفسية وعلاج الإدمان ، برنامج الرعاية الطبية المنزلية ، برنامج زراعة الكلى خارج المملكة.

برنامج زيارة المرضى في المستشفيات ، برنامج مكافحة التدخين ، برنامج مكافحة السمنة ، مشروع القوافل الطبية.

مشروع إنشاء مركز التدريب الصحي ، مشروع عيادات الأسنان المتنقلة ، برنامج رعاية المعاقين المنزلية.

توفير الأجهزة الحركية والأسرة الطبية ، برامج التوعية والتثقيف الصحي ، وأخيرا برنامج التبرع بالدم “.

وأضاف الربعي أن الجمعية العمومية أقرت قبل شهرين إنشاء وقف صحي وافتتاح فرعها الأول في محافظة دومة الجندل لتوسيع نطاق خدماتها لأكبر شريحة ممكنة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف دعمه لمثل هذه الأعمال الخيرية التطوعية وتشجيع شباب المنطقة.

للالتحاق بها وتقديم الخدمات للمستفيدين منها كلا في مجال اختصاصه ، مثمنًا للقائمين على هذه الجمعية التوفيق والسداد.