نائب أمير منطقة مكة : الأمر الملكي أكد قرب القيادة من المواطن

جدة- واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الأمر الملكي الذي هدف للتخفيف على المواطنين جراء الاصلاحات الاقتصادية.

وقال سموه في برقية مرفوعة لخادم الحرمين الشريفين ” أرفع أسمى عبارات الثناء وعظيم التقدير بمناسبة صدور الأمر الملكي الذي تضمن حزمة من القرارات التي حملت في طياتها الرغبة الأبوية في التخفيف على أبنائكم وبناتكم المواطنين والمواطنات من الزيادة في أعباء المعيشة المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد .

وأضاف نائب أمير منطقة مكة المكرمة ” لقد كان لهذه الأمر الملكي عظيم الأثر في نفوس المواطنين والمواطنات واتسمت بالشمولية ، وأكدت مدى قرب القيادة من المواطن السعودي وحرصها على تمتعه برغد العيش والرخاء ، سائلا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يديم عليكم لباس الصحة والعافية” .

كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وقال ” أرفع لسمو الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير بمناسبة صدور الأمر الملكي والذي تضمن حزمة من القرارات التي جاءت على ماعرضه سموكم الكريم على أنظار سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين وهدفت هذه القرارات إلى التخفيف على أبنائكم وأخوانكم المواطنين والمواطنات.

وتابع سموه ” لقد حمل هذا الأمر في طياته الخير للمواطنين ودعما للاقتصاد الوطني نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأكدت على تفهمكم حفظكم الله لهموم المواطن ورغبتكم في عدم تأثره من الاصلاحات الاقتصادية والعمل على نماء هذا الوطن ومقدراته , سائلا المولى عز وجل أن يعينه لكل مافيه الخير لهذا الوطن وأهله”.