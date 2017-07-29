نائب أمير منطقة مكة يتفقد جامع عائشة الراجحي

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جامع عائشة الراجحي بالعاصمة المقدسة، وتفقد مرافق الجامع الذي يتسع لأكثر من 47 ألف مصل.

وتجول سموه في الجامع الذي يعد الأكبر في مكة المكرمة بمساحة تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع، ويتكون من ستة طوابق تحوي مواقف للسيارات، ومستودعات، وخدمات كهربائية وتقنية، وصالات للصلاة، والطعام وخِزانات للمعتكفين، والمصاعد الرئيسة، ومغاسل للجنازات، ودورات مياه، ومكاتب إدارة الوقف، ومصلى السيدات، كما يحوي غرفاً للمعتكفين وأماكن للوضوء، كما زار سموه مرافق الجامع الأخرى التي تتضمن المكتبة العامة، والمكتبة الصوتية المزودة بأحدث أنظمة الصوت، والتصوير والنقل التلفزيوني . وتجول سموه على المرافق الملحقة بالمسجد شملت الساحات الخارجية التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع وتضم مواقف للسيارات، وفنادق، ومرافق تجارية أخرى يعود ريعها للجامع . ويتبع جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع.

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