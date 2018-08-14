نائب أمير منطقة مكة يتفقد ميقات قرن المنازل ومشعر منى

مكة المكرمة -احمد الاحمدي

جدة -عبدالهادي المالكي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) الواقع شمال مدينة الطائف، كما زار سموه مركز البهيتة الأمني الواقع على طريق الطائف – مكة ، واطلع على سير العمل فيه.

ووقف الأمير عبدالله بن بندر ميدانيا على الخدمات المقدمة في ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير واستمع إلى شرح عنه اذ يضم مسجدا يتسع لأكثر من 3 آلاف مصل ومزود بنحو 370 دورة مياه ويعمل فيه قرابة 160 موظفا وعاملا.

ثم انتقل سموه إلى مركز البهيتة الأمني واطلع على سير العمل فيه، واستمع إلى شرح مفصل عن جهود رجال الأمن التابعين للقطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم للمشاعر المقدسة، بما يضمن انسيابية حركة سير المركبات، ومتابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج.

ويحتوي المركز الأمني في البهيتة 8 مسارات لفرز السيارات الصغيرة ومنطقة عمليات ومواقع لنحو 12 قطاعا حكوميا، كذلك منطقة سكنية لجميع

منسوبي القطاعات العاملة بالمركز الأمني ومواقف للحافلات، ويقدم المركز خدماته لحجاج البر القادمين من وسط وشرق المملكة ودول الخليج ويمثلون ما نسبته 54% من إجمالي حجاج البر ؛ وقد ساهم المركز في تقليص فترة انتظار الحاج للفحص إلى أقل من 15 دقيقة في أوقات الذروة.

كما تفقد سموه قسم المديرية العامة للجوازات والذي يضم وحدة لاستقبال المخالفين وصالة للخصائص الحيوية ومكاتب التحقيق وصالة اللجنة الإدارية ومكتب التنفيذ، عقب ذلك زار الأمير عبدالله بن بندر مركزي الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالبهيتة واستمع لشرح عن الخدمات الصحية المقدمة لعابري الطريق ويضم المركزين عيادات متنقلة ومركبات اسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لكل مريض.

ثم انتقل سموه إلى مشعر منى وزار عددا من المواقع والمخيمات واطلع على جاهزيتها وتوفر وسائل السلامة فيها استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة أمس اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج المركزية والذي تم خلاله استعراض جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على جاهزية الخدمات التي ستقدمها القطاعات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي ومن بينها التأكد من تأمين المشاعر المقدسة بكميات كافية من المياه، كذلك اكتمال منظومة خدمات الكهرباء بكافة المرافق.

واستعرضت اللجنة خطة أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج العام الحالي حيث تم تخصيص أكثر من 13 ألف فني وصحي وإداري وعامل للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، إضافة لنحو 7386 عامل نظافة بالمشاعر المقدسة و5987 عامل نظافة بأحياء مكة المكرمة، تدعمهم 717 آلية تشمل 358 آلية ومعدة بالعاصمة المقدسة و359 آلية بالمشاعر المقدسة.

كما استعرض الدفاع المدني خطته لموسم الحج وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.