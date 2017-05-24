نائب أمير منطقة مكة يرعى تخريج طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

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الطائف- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مساء أمس حفل تخريج الدفعة (14) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، وذلك في مقره الكلية بالعرفاء بمحافظة الطائف .

وكان في استقبال سموه لدى وصول سموه مقر الكلية ، معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض حامد الرويلي ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد عوض سحيم وقائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن فارس العمري .

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم . عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله محمد المشاري كلمة رفع خلالها باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية التهنئة لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لسمو أمير المنطقة ، ومثمناً لسموه مشاركته للخريجين فرحتهم بتخرجهم وانضمامهم إلى ميادين العزة والكرامة والشرف في القوات المسلحة الباسلة ، وتحديداً في قوات الدفاع الجوي ، التي أصبحت ولله الحمد فخراً للوطن, وقوة ضاربة مسلحة بالعلم والإيمان والأسلحة الحديثة ، في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

وأضاف اللواء الركن المشاري أن كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تستقبل سنوياً عدداً من طلاب الدول الشقيقة والصديقة ومن بين خريجي هذا العام طلاب من مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

وأشار إلى أن الخريجين أمضوا جزءاً من حياتهم في رحاب هذه الكلية نهلوا خلالها من معين العلم والمعرفة وبأحدث وسائل التعليم والتدريب وبإشراف نخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المعطاء, كما أسهم في تأهيل هذه الكوكبة التدريب المتقن ليكتسبوا من خلاله المهارات الأساسية التي تأهلهم ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم.

وقال : نحمد الله أن مّن علينا بنعمة الأمن والإيمان في هذه البلاد الطاهرة ، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى ولاة الأمر على دعمهم غير المحدود للكلية . واختتم تصريحه بالتهنئة للخريجين والدعاء لهم بالتوفيق في حياتهم العملية المقبلة , مذكراً إياهم بأن مسيرة العطاء ممتدة مابقي الإنسان المخلص لدينه ومليكه ووطنه.

عقب ذلك، استأذن قائد طابور العرض، سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ببدء العرض العسكري للكلية، وجرى بعد ذلك تسليم راية الكلية ، ثم أدى الخريجون القسم ، إثر ذلك تم إعلان النتائج ، حيث كرم سموه المتفوقين من الدفعة، وتقلدوا رتب تخرجهم من الكلية، كما تسلم سموه هدية بهذه المناسبة ، ثم عزف السلام الملكي .

حضر الحفل عدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الطلاب الخريجين.