نائب أمير منطقة مكة يستقبل الخزيم

جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مكتب سموه بجدة أمس نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بمناسبة انتهاء فترة عمله وإحالته للتقاعد.

وقدم سموه شكره للدكتور للخزيم نظير ما بذله من جهود خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة.

وعبر الدكتور الخزيم من جهته ، عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه للرئاسة ومتابعته الدائمة لكل ما يحقق مصلحة الوطن ويخدم قاصدي بيت الله العتيق كذلك الاهتمام الذي يلقاه العلماء والمشايخ من سموه.