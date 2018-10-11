نائب أمير منطقة مكة يطلع على أنشطة الإسكان

جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة أمس وزير الاسكان الأستاذ ماجد الحقيل, الذي أطلع سموه على أعمال الوزارة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر, مشاريع الإسكان الجار تنفيذها في المنطقة خلال العامين 2017م و 2018م, البالغ عددها أكثر من 30787 منتجاً سكنياً, موزعّة على 6 محافظات, بلغ نصيب جدة منها, 18292 مشروعاً, و 5575 في مكة المكرمة, و 5263 في الطائف, إضافة لـ 804 مشروعاً في محافظة رابغ, و593 مشروعاً في محافظة القنفذة ، 260 في محافظة الخرمة.

وبلغ عدد مشاريع “برنامج سكني ” في منطقة مكة 130257 مشروعاً, شملت 2989 وحدة سكنية جاهزة, و 65756 أخرى تحت الإنشاء, إضافة لتوزيع 36507 أراضي مجانية, وتقديم 25006 قروض عقارية مدعومة.

واستمع سموه لشرح عن مبادرة الإسكان التنموي, الهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة, كالمستفيدين من الضمان الاجتماعي, حيث تهدف المبادرة لمعالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإِسْكَان عبر تنويع البرامج والمبادرات التي تستهدف جميع الشرائح بمن فيهم فئة ذوي الدخل المحدود, وتعتمد على برنامجين, الأول ” الإسكان الميسر” ,

ويهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي, والثَّانِي ” الإسكان التعاوني, ويستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان التي تضم فئات متجانسة ومخصوصة.