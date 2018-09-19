نائب أمير منطقة مكة يطلع على خطط جامعة أم القرى

مكة المكرمة- البلاد

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة , على مشاريع جامعة أم القرى الحالية والجديدة بالمقر الرئيسي وفروع الجامعة بمحافظات القنفذة والليث والجموم وأضم والعرضيات , لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقبال سموه مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل والوفد المرافق له بمكتبه بديوان الإمارة بمكة المكرمة.

واستمع سموه من معالي مدير الجامعة إلى شرح مفصل عن مشاريع الجامعة، والمشتملة على تطوير المباني الجامعية بالمقر الرئيسي بالعابدية وفروعها لتوفير المباني الأكاديمية والتعليمية التي تتوافق مع المعايير العالمية، كما استمع سموه للخطة التي وضعتها الجامعة لاستكمال المشاريع الحالية والجديدة لتشغيل مقر الطالبات بالعابدية، وكذلك استكمال تنفيذ بعض الكليات الطبية بالعابدية، والخطة المستقبلية للجامعة.

واطلع سموه على الخطوات الجاري العمل عليها للمشروعات التي وجه سموه بتنفيذها بمقر الجامعة في محافظة القنفذة والمتضمنة أربعة مباني أكاديمية بمساحة 24,000 متر مربع إلى جانب مشروع تصميم المدينة الجامعية بالمحافظة في الموقع المخصص لها، وأطلع أيضا على احتياجات الكليات الأكاديمية بمحافظات الليث والجموم ومشروع تأهيل المبنى المخصص للطلاب بمحافظة أضم إضافة إلى استئجار مبنى مخصص للكلية الجامعية للطالبات بمحافظة العرضيات.

وتابع سموه الخطوات التنفيذية لعملية القبول للعام الدراسي الحالي 1439-1440 هـ، وتم من خلالها قبول 15307 طلاب وطالبة التي شكل ما نسبته 7.5% من اجمالي عدد المقبولين بجامعات بالمملكة، إذ بلغت حصة الفرع الرئيسي للجامعة بمكة المكرمة والجموم 12250 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المقبولين بفرع الجامعة بالقنفذة 1748 طالباً وطالبة، وقبول 916 طالباً وطالبة بمحافظة الليث كما بلغ عدد المقبولين بمحافظة أضم 393 طالبا وطالبة.