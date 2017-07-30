نائب أمير منطقة مكة ينقل التعازي لذوي الشهيد السبيعي

جدة – البلاد

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الاميرعبدالله بن بندر، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد حسن السبيعي من منسوبي قوات الأمن الخاصة الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في بلدة العوامية بالقطيف.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن صادق العزاء والمواساة ، مؤكدا أن استشهاده مصدر فخر واعتزاز للوطن وأبنائه، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته.

وكان محافظ الخرمة مطلق السبيعي، وعدد من القيادات الأمنية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، شاركوا في أداء الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى.

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