نائب أمير نجران يدشن مشروعات حبونا

نجران- واس

يزور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم، محافظة حبونا، يدشن خلالها عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.

وتتنوع المشروعات بين تعليمية وصحية وبلدية، فيما سيبحث سمو نائب أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى برئاسته اجتماع المجلس المحلي.

ويختتم سموه الجولة باستقبال المشايخ والمواطنين.

من جهة أخرى نوه محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي وأهالي المحافظة بمنطقة نجران، بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه، لتحقيق التنمية الشاملة، وتلمس احتياجات المواطنين .

وعبر محافظ وأهالي بدر الجنوب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بمناسبة جولته التفقدية للمحافظة، لاطلاعه على أحوال المواطنين عن قرب وتلبية احتياجاتهم، وتدشينه عدداً من المشروعات التنموية التي تلامس احتياجات أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، والوقوف عن كثب على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.