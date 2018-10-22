نائب أمير نجران يوجه بسرعة تصريف مياه الأمطار

نجران – البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، أمس الأول بجولة تفقدية على عدد من المواقع التي شهدت تجمعا جراء مياه الأمطار ببعض أحياء مدينة نجران .

واستمع سموه خلال جولته من أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين بن عيبان، سير عملية تصريف المياه خاصة في المواقع التي لازالت بحاجة إلى مشاريع تصريف الأمطار .

واستهل سمو الأمير تركي بن هذلول جولته بمشاهدة تصريف مياه الأمطار في شارع حمزة بن عبدالمطلب ثم اتجه إلى منتزه أبا الرشاش بعدها توقف سموه لمشاهدة مشروع تصريف السيول كوبري طريق الملك سعود .

ووجه سموه بتكثيف الجهود لتصريف مياه الأمطار التي تجمعت ببعض المواقع مؤكداً ضرورة إغلاق الطرق التي تتعرض للسيول جراء هطول الأمطار وتكثيف التوعية لدى المواطنين في توخي الحذر والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار.

وثمن أمين منطقة نجران المكلف جولة سموه لما لها من الأثر الإيجابي لدى جميع العاملين في أمانة المنطقة, مؤكداً أن فرق الطوارئ لدى الأمانة تعمل على مدار اليوم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.