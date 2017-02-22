نائب الرئيس الأمريكي يطمئن الأوروبيين بتطوير التعاون

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بروكسل -رويترز

طمأن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطور التعاون في مجالي التجارة والأمن وتدعم الاتحاد الأوروبي كشريك في حد ذاته.

وبعد شهر من القلق الذي سببه ترامب بتجديد تأييده لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتلميح بأن على دول أخرى أن تحذو حذو بريطانيا قال بنس للصحفيين إنه جاء إلى “موطن الاتحاد الأوروبي” برسالة من الرئيس.

وتحدث عن “الالتزام القوي… بمواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي” وقال “بصرف النظر عن خلافاتنا فإن قارتينا تتشاركان في إرث واحد وقيم واحدة وقبل كل شيء هدف واحد وهو الترويج للسلام والرخاء عن طريق الحرية والديمقراطية وحكم القانون. وسنظل ملتزمين بهذه الأهداف.” من ناحية أخرى قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي للصحفيين يوم الاثنين إن بنس قدم له أجوبة حاسمة على ثلاثة أسئلة بشأن دعم ترامب تتعلق بالنظام الحالي للقانون الدولي وحلف شمال الأطلسي وفكرة أوروبا متحدة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم تشجعوا بما وصفوه بضمانات واضحة من بنس فيما يتعلق بعدد من القضايا منها الدعم الأمريكي لوحدة الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا لكنهم سيراقبون الوضع ليروا إلى أي مدى تتطابق أفعال ترامب مع كلمات نائبه.