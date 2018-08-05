نائب الرئيس اليمني: الشرعية حريصة على تجنيب اليمنيين المخاطر

أكد نائب الرئيس اليمني ، الفريق الركن علي محسن صالح حرص الحكومة الشرعية اليمنية ‏على ‏تجنيب اليمنيين المخاطر والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان والتخفيف ‏من ‏معاناتهم الحالية التي تسبب بها الانقلاب .‏

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ومناقشته مع أعضاءها الدور ‏الذي يمكن ‏أن تضطلع به الأجهزة الحكومية في تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة ‏السياسية ‏اليمنية تجاه حقوق الإنسان .‏

وأشار الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية ‏التي تمارسها ميليشيا الحوثي ‏بحق الشعب اليمني ، مستعرضًا جملة منها كإسقاطهم للدولة ‏ونهبهم لحقوق الناس وتفجير ‏واحتلال المنازل ودور العبادة واختطاف الصحفيين والحقوقيين ‏والسياسيين والمواطنين اليمنيين.