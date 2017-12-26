نائب الرئيس اليمني يلتقي عددًا من قادة المناطق العسكرية ويطلع على سير العمليات القتالية

عقد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اجتماعًا اليوم،

برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة

للاطلاع على سير العمليات العسكرية في إطار مختلف المناطق وتموضع الوحدات العسكرية التابعة لها .

وعبّر نائب الرئيس اليمني خلال الاجتماع, عن تهانيه بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني اليمني في منطقة بيحان

ونهم وفي محافظة الجوف ومختلف الجبهات .

وشدد اللواء علي محسن كذلك على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه استكمال التحرير وتأهيل منتسبي الجيش وتدريبهم ،

والمضي قدما في إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على مؤسسات الدولة وارتكاب تلك الميليشيات

مختلف الجرائم بحق اليمنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع .