نائب امير مكة يطلع على تطوير العشوائيات

جدة-واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد محمد حسن الزبيدي الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وعبر سموه في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

من جهة ثانية اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة.

ولدى ترؤس سمو الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة امس، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، استعرض سموه العمل الميداني الجاري حالياً لتطوير الأحياء العشوائية في أحياء الكدوة والنكاسة وجبل الشراشف.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة, بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير حي النكاسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وشركة مكة للتنمية والتطوير العمراني.