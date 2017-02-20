نائب ترامب : روسيا قيد المساءلة وندعم الناتو بقوة

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ميونخ- وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في مؤتمر ميونيخ للأمن إن واشنطن ستبقي روسيا تحت “نظرها” وقيد المساءلة رغم بحث الرئيس ترامب عن أرضية مشتركة جديدة في العلاقات مع موسكو.

وأضاف بينس أن دول حلف شمال الأطلسي قدمت تضحيات مشتركة في الحرب على الإرهاب، وأن واشنطن ملتزمة باستمرار قتال داعش، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمنع تمويل التنظيم.

وأشار بينس السبت 18 فبراير إلى أن التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة أدى إلى انهيار الشيوعية، وتابع قائلا “نريد أن نعمل مع أوروبا بشكل مشترك، لن ننسى مساعدة أوروبا للولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر”.

كما أضاف أن واشنطن لن “تزعزع ارتباطها” والتزامها مع المؤسسات عبر المحيط الأطلسي مثل منظمة حلف شمال الأطلسي، “الولايات المتحدة تدعم بقوة الناتو”.

أما فيما يخص الملف الإيراني فأشار بينس إلى أن الولايات المتحدة ستحرص على عدم حصول إيران على السلاح النووي.