نائب خادم الحرمين يبحث مع مساهل تطوير التعاون ومكافحة الإرهاب

جدة- واس

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام أمس معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد عبد القادر مساهل.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. من جهة أخرى رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها التقرير المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تحليل الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بشأن سوق العمل في المملكة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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