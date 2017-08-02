نائب خادم الحرمين يبحث مع ملك البحرين العلاقات وأحداث المنطقة

جدة – واس

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة مساء أمس.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما كان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.

عقب ذلك عقد نائب خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك البحرين اجتماعا رحب فيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في زيارته للمملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة.

ونقل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجلالة ملك البحرين، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره للملك المفدى رعاه الله.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.

فيما حضر من الجانب البحريني سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وسمو الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مرافق جلالة الملك، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة، ومعالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني.

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