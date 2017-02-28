نائب خادم الحرمين يرعى مؤتمر الطب الشرعي

شارك عبر واتساب

الرياض -واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي – حفظه الله – تبدأ يوم الأحد القادم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، خلال الفترة من 6 إلى 9 جمادى الآخرة 1438هـ في فندق الأنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

وثمّن رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أحمد بن إبراهيم اليحيى باسمه واسم الأطباء الشرعيين بالمملكة رعاية سمو نائب خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، مبيناً أن الجمعية تحظى بتوجيهات ودعم وإشراف مباشر من سموه. وأبان أن الجمعية السعودية للطب الشرعي تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تفعيل الجانب البحثي من قبل الباحثين السعوديين في مجالات موضوعات المؤتمر واستقطاب الخبراء العالميين المتميزين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي،

مفيداً أن المؤتمر سيناقش المستجدات العلمية في تلك المجالات وعقد الورش العلمية التدريبية وإقامة معرض مصاحب.