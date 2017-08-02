نائب خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والمواطنين

جدة – واس

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة أمس أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين .

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

بعد ذلك صافح نائب خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمع المواطنين .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشئون الأفواج و صاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن تركي و صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن فيصل و صاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن مساعد و صاحب السمو الأمير سعد بن خالد بن سعد و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير سعود بن بدر بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن منصور بن فيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حمود بن سعود و صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن جلوي و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن نواف بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء .

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