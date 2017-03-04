العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نائب خادم الحرمين يوجه بتكريم مواطن

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نائب خادم الحرمين يوجه بتكريم مواطن
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الرياض – واس

صدرت توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتكريم أحد المواطنين لمساهمته في إحباط محاولة تهريب 1,705,260 قرص إمفيتامين، تقديراً من سموه لحسه الأمني واستشعاره لمسؤوليته الأمنية بمبادرته بإبلاغ الجهات الأمنية، مما أسهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أبناءنا بالمواد المخدرة.

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التصنيف: محليات

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