نائب رئيس الكشافة يلتقي بالمتدربين في معهد العاصمة

شارك عبر واتساب

الرياض – مبارك الدوسري

التقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد بالمشاركين في الدراسة الأولية للقادة الكشفيين المقامة بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي ، بمعهد العاصمة النموذجي .

وأكد الدكتور الفهد خلال اللقاء على أن سياسة تنمية القيادات بالجمعية تنبثق من رؤية شاملة للاهتمام بكافة الموارد البشرية ، من أجل تحسين الدافعية ، والالتزام ، والقدرات لدى القادة والمسئولين لتقديم برامج أفضل للفتية والشباب وأن الجمعية تحرص على توفير القيادات الشابة الناجحة ودعمها وتأهيلها وتنميتها وتتبعها وتقويمها وتحسين أدائها ليسهموا في تلبية احتياجات وتطلعات الفتية والشباب.

وبارك الفهد خلال اللقاء مايقوم به معهد العاصمة من جهود في تأهيل القادة الكشفيين وما يقدمه مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي من برامج وفعاليات تحقق أهداف الكشفية مشيداً بدور المعهد منذ التأسيس في تفعيل الجانب الكشفي والذي كان ولازال رافداً مهماً للحركة الكشفية بالمملكة.