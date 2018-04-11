نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم ، معالي وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس والوفد المرافق له.

ورحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير والوفد المرافق ، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية

بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، متطلعاً للعديد من الزيارات والاجتماعات بين المسؤولين في كلا البلدين.

وأطلع الدكتور محمد الجفري وزير خارجية ليتوانيا على آلية العمل في مجلس الشورى وكيفية إصدار القرارات من المجلس.

وتطرق معاليه إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتسخير مواردها

وإمكاناتها وسن العديد من التشريعات لدحر الإرهاب ومحاربة التطرف

مؤكداً حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.

من جهته أكد معالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا أن هذه الزيارة مهمة للتعرف على آلية العمل التشريعي في المملكة

متطلعاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جوانب مثل التجارة البينية والصحة

والصناعات الغذائية والحاسب الآلي وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تهدف إلى التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الليتواني بما يفتح آفاق أوسع من العلاقات بين البلدين.

حضر الاستقبال عضوا المجلس الدكتور صالح الخثلان والدكتور هاني خاشقجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير ليتوانيا لدى المملكة أرفيداس دونورافيشيوس.