نائب رئيس هيئة الأركان يزور المرابطين بنجران

نجران-واس

قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي ، أمس الأول بزيارة عدد من الوحدات العسكرية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران ، ونقل لهم تحيّات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ،وهنأهم بالشهر الكريم .

كما قدم معاليه لهم الشكر والتقدير على أدائهم لواجبهم الوطني الغالي الذي يقومون به من جهود للذود عن الحدود لحماية الوطن ،

وشاركهم إصرارهم وحرصهم وهم يضربون أروع الأمثلة من أجل رفعة شأن وطننا الغالي . وقال معاليه في كلمة له أمام الوحدات المشاركة في الحد الجنوبي ” نحن سنظل نقدم الغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن وطننا الغالي والحفاظ على ممتلكاته ومقدساته ولن ندخر جهداً في الدفاع عن أرض الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات ، والنصر بإذن الله حليفكم ،

مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل. من جانبهم أبدى الجنود المرابطون عزمهم واستعدادهم في أي وقت وتحت مختلف الظروف تقديم أرواحهم فداء للوطن لحماية حدوده . وقد شارك الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي زملاءه الجنود المرابطين الإفطار ، مؤكدًا أن حدود الوطن آمنة ، ومعنويات القوات المرابطة على الحدود مرتفعة للغاية.

وعبر عن سعادته الغامرة بمشاركة الإفطار في يوم رمضاني مع منسوبي القوات المسلحة والمرابطين على حدود بلادنا الغالية بمنطقة نجران ، سائلا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .