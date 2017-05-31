نائب رئيس هيئة الأركان يزور المرابطين بنجران

نجران-واس

قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي ، أمس الأول بزيارة عدد من الوحدات العسكرية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران ، ونقل لهم تحيّات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ،وهنأهم بالشهر الكريم .

كما قدم معاليه لهم الشكر والتقدير على أدائهم لواجبهم الوطني الغالي الذي يقومون به من جهود للذود عن الحدود لحماية الوطن ، وشاركهم إصرارهم وحرصهم وهم يضربون أروع الأمثلة من أجل رفعة شأن وطننا الغالي .

وقال معاليه في كلمة له أمام الوحدات المشاركة في الحد الجنوبي ” نحن سنظل نقدم الغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن وطننا الغالي والحفاظ على ممتلكاته ومقدساته ولن ندخر جهداً في الدفاع عن أرض الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات ، والنصر بإذن الله حليفكم ،مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل. من جانبهم أبدى الجنود المرابطون عزمهم واستعدادهم في أي وقت وتحت مختلف الظروف تقديم أرواحهم فداء للوطن لحماية حدوده .

وقد شارك الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي زملاءه الجنود المرابطين الإفطار ، مؤكدًا أن حدود الوطن آمنة ، ومعنويات القوات المرابطة على الحدود مرتفعة للغاية.

وعبر عن سعادته الغامرة بمشاركة الإفطار في يوم رمضاني مع منسوبي القوات المسلحة والمرابطين على حدود بلادنا الغالية بمنطقة نجران ، سائلا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .

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