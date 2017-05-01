نائب وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على الشهيدين المقدم السبيعي والنقيب الهويريني

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أدى معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري بعد صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.

صلاة الميت على شهيدي الواجب المقدم طيار ركن فيصل بن سعود السبيعي من طيران القوات البرية والنقيب طيار تركي بن إبراهيم الهويريني من طيران الحرس الوطني – رحمهما الله – .

اللذين استشهدا في ميدان الشرف خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف .

وقدم معاليه تعازيه إلى أسرتي الشهيدين وذويهما , سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيدين عن شكرهم على المواساة، مؤكدين أن استشهادهما في ميادين الشرف هو مصدر فخر واعتزاز لهم .

أدّى الصلاة مع معاليه معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات بالحرس الوطني وعدد من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية وطيران القوات البرية.