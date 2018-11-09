نائب وزير الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق

المدينة المنورة- واس

رأس معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في المدينة المنورة أمس الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء إمارات المناطق لهذا العام 1440هـ.

وفي بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور ناصر الداود تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للمجتمعين، مؤكدًا توجيهات القيادة الحكيمة بأن تسهم نتائج هذا الاجتماع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترح إدراجها على مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق ، بالإضافة الى تحديد بعض الموضوعات التي ستوكل إلى إمارات المناطق لإعداد أوراق العمل حيالها.

ونوه معالي نائب وزير الداخلية في ختام الاجتماع بالدور الحيوي والمهم لإمارات المناطق في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى التنسيق والتكامل في ذلك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية بالمنطقة.