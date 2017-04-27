نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يدشن برنامج ” وقاية ” بحائل

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دشن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اليوم برنامج ” وقاية ” التوعوي ضد الإرهاب والتطرف الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وسط حائل بإشراف فرع الوزارة بالمنطقة بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي وأصحاب الفضيلة العلماء وطلاب العلم وعدداً من المسؤولين والمواطنين ، وذلك بفندق قولدن توليب بحائل .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برنامج وقاية وأهدافه وأنشطته والفئات المستهدفة .

بعد ذلك ألقيت كلمة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وسط حائل القاها نائب رئيس المكتب الشيخ صلاح العريفي أوضح فيها أن برنامج ” وقاية ” يهدف إلى وقاية أنفسنا ومجتمعنا من التطرف والغلو والتقصير والتنطع والتمرد والإرهاب والانحلال والإلحاد في ظل ما نعيشه من حرب في مجال الأفكار والمعتقدات وتحقيق التقوى بوقاية النفس والمجتمع من الانحراف عن الوسطية والاعتدال والوقاية من الانحراف التي تفرق الناس عن سبيل الله المستقيم .

وقال ” إن التقوى وقاية النفس من سخط الله ومن النار واستشعارها في مجال لزوم الوسطية بالأفكار والمعتقدات والتصورات والاتجاهات وأن نحاسب أنفسنا جميعاً في هذا الجانب ” مؤكداً أن الواجب علينا أن نجعل الكتاب والسنة وفهم السلف ومنهجهم ميزاناً للوسطية وتحكيم ذوي العدل من الراسخين في العلم من علمائنا الكبار .

ثم القى مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة كلمة رحب فيها بمعالي نائب الوزير والحضور مؤكداً أن البرنامج يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في مكافحة الفكر الضال والمنحرف الذي طالما نخر في جسم الأمة وشتت شملها .

وقال ” الأمة الإسلامية منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا ابتليت بهذه الفئات الضالة المشوه لأنفسهم أولاً وللإسلام ثانياً وللمسلمين ثالثاً حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مشهورة منهم ” .

وأشار إلى أن فرع الوزارة قدم 1500 برنامج خلال هذا العام في محاربة الفكر الضال وتحصين الشباب ضد ظاهرة الغلو والتطرف شملت المحاضرات والندوات والكلمات والدروس وورش العمل سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء والاستقرار مثمناً حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي نائبه ومتابعتهم الدائمة لأعمال فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة .

بعدها ألقى معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كلمة أوضح فيها أن برنامج ” وقاية ” يأتي في إطار جهود المؤسسات الحكومية والخيرية والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التي تنتشر في إرجاء المملكة في الميدان الدعوي ومسؤوليتها تجاه هذا الدين والوطن مشيراً إلى إقامة العديد من البرامج التي تصب في مصلحة توعية أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه بشتى المجالات ومن أهمها مكافحة الإرهاب وبواعثه وأسبابه التي قامت على الفكر الضال المنحرف .

وقال ” إن هناك العشرات من البرامج التي تعني بالتحصين الفكري وبالأمن الفكري وذلك بمسارات مختلفة ووسائل متعددة ” .

وأكد الدكتور توفيق السديري أن اللحمه الوطنية القوية بين الشعب وطلاب العلم وكبار العلماء وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة فوتت الفرصة على الأعداء من النيل من الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وأبنائه داعياً الجميع إلى الالتفاف حول العلماء الراسخين في العلم ورسالة التوحيد والتمسك بتقوى الله والبعد عن التفرق والاختلاف والوقوف صفاً واحداً مع القيادة الرشيدة .

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن خطر الإرهاب والتطرف .

وفي ختام الحفل كرم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج .