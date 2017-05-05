نائب وزير الصحة يطلع على منتجات شركة وادي مكة للتقنية

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مكة المكرمة- البلاد

زار معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حمد بن محمد الضويلع أمس شركة وادي مكة للتقنية، يرافقه المشرف العام على برنامج الحج والعمرة الدكتور حسين غنام، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، ومديرة عام البرنامج العالمي لطب الحشود الدكتورة بدرية العتيبي، وذلك للاطلاع على أحدث التطبيقات والمنتجات التقنية في المجال الطبي وطب إدارة الحشود.

وكان في استقبال الوفد معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس، ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع ووكيل الجامعة المكلف للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور هاني بن عثمان غازي، والمدير التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل علاف، ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة وادي مكة للتقنية الدكتور ماجد عبدالله، والدكتور عبدالله مراد مؤسس إحدى الشركات الناشئة بوادي مكة والمهتمة بتقنيات الرعاية الطبية، وعدد من مؤسسي الشركات الناشئة.وفور وصوله لمقر الشركة اطلع معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية على العرض التعريفي للشركة، الذي اشتمل على منجزاتها وخطتها الإستراتيجية 2022م.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة مبيناً أن شركة وادي مكة للتنقية تحتضن العديد من الشركات الناشئة التي خرجت من منظومة البحث العلمي وبراءات الاختراع وحولتها إلى منتجات ملموسة تحت شعار “صنع في مكة”، دخلت للسوق بعقود بيع خدمت منظومة الحج والعمرة وغيرها.

وقال معالي مدير الجامعة “إن شركة وادي مكة للتقنية نالت ثقة عدد من الجهات الحكومية والأهلية نظير ما تقدمه من برامج تقنية من خلال العقول البشرية التي تحتويها”، موضحاً أن الطلبة في الجامعة يفوق عددهم 120 ألف طالب وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، والذين يقوم بتدريسهم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس يفوق عددهم عن 7 الآف عضو هيئة تدريس.