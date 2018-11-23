نائب وزير العدل يرأس وفد المملكة في اجتماع الخرطوم

الخرطوم-واس

رأس معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف أمس وفد المملكة العدلي للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وناقش أصحاب المعالي وزراء العدل العرب عددا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب من خلال بحث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية، كذلك شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتناول اجتماع وزراء العدل العرب أيضًا مناقشة آلية توحيد التشريعات العربية من خلال مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، مثل تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع مكافحة المخدرات ومكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وتطرق الاجتماع إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وأكد معالي نائب الوزير على أهمية دراسة هذه المواضيع والنظر في فاعليتها.