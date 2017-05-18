نائب وزير النقل يطلع على خطة موسم العمرة بالمطار

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جدة – عبد الهادي المالكي

تفقد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للاطلاع على الوضع التشغيلي والاستعدادات لموسم العمرة.

شملت الجولة صالات السفر بالمجمع البالغة 14 صالة وبعض المرافق المساندة ، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام المطار، المهندس عبد الله بن مسعد الريمي عن آلية تنفيذ خطة العمرة التي تتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار والمعايير القياسية التي تم تطبيقها لتقليص وقت إنهاء إجراءات المعتمرين الى اقصر فترة زمنية ممكنة.

بعد ذلك اطلع المهندس الخلب على خطة الإخلاء في مركز خدمات الإطفاء والإنقاذ ومركز العناية بالإصابات، كما زار صالة المرحلين والصالة الشمالية والجنوبية في المطار واطلع خلالها على آخر الاستعدادات التي تتخذها إدارة المطار لرفع كفاءة التشغيل وتقديم الخدمات لمرتاديه على مدار الساعة.

وأوضح نائب وزير النقل أن خدمة ضيوف الرحمن شرف اختص به الله تعالى هذه البلاد الغالية، لافتاً النظر إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات ، منوهاً بالإشراف والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية .