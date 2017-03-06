العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نابولي يقهر الذئاب ويشعل الوصافة

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نابولي يقهر الذئاب ويشعل الوصافة
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إعداد- محمود العوضي

حقق نابولي، فوزًا مهمًا وثمينًا على مضيفه روما، في ديربي الشمس (2-1) على ملعب الأولمبيكو، في افتتاح الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجَّل البلجيكي دريس ميرتينز، هدفي نابولي في الدقيقتين (26، 50)، فيما سجل ستروتمان هدف روما الوحيد في الدقيقة (89). ورفع نابولي، رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الثالث،

فيما توقف رصيد روما، عند 59 نقطة، بالمركز الثاني، ويشتعل الصراع بينهما على مركز الوصيف المؤهل مباشرة لدوري الأبطال. فاجأ سباليتي، بإخراج المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، ليدفع بدلاً منه بستيفان الشعراوي، بجوار الأرجنتيني دييجو بيروتي. أما المدرب ساري، فاعتمد كما هي عادته على طريقة (4-3-3) دافعًا بتشكيلته المتوقعة دون أية مفاجآت.

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التصنيف: الرياضة

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