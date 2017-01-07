ناجم الأحساء يشارك في كأس العالم لرفع الأثقال
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الأحساء – البلاد
رشحت اللجنة البارلمبية السعودية نجم نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة في رفع الأثقال للإعاقة الحركية الدولي خالد عبد الله الناجم لتمثيل منتخب رفع الأثقال في منافسات بطولة فزاع الثامنة – كأس العالم التي ستقام بدولة الإمارات من 5/27 -1438/6/5 هـ. تجدر الإشارة أن اللاعب الناجم تشرف بتمثيل المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة وحقق لقب وصيف بطل العالم في بطولة فزاع السابعة -كأس العالم في وزنه، ونال على إثره إشادة الجميع. من جانبه أعرب الناجم عن سعادته البالغة التي لاحدود لها باستمرار ترشيحه لتمثيل الوطن الغالي في هذا المحفل العالمي، وأكد أنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق الطموح المرجو والهدف المنشود لتشريف سمعة المملكة ورفع رايتها الخفاقة عاليا.
الوسوم:كأس العالم لرفع الأثقال
التصنيف: الرياضة
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