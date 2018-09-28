نادى برشلونة يعلن تغيير شعاره

أعلن نادي برشلونة ، متصدر الدوري الأسباني لكرة القدم مشاركة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الخميس أنه سيغير شعاره بحيث تختفى منه الأحرف الثلاثة التي تشير الى النادي الكاتالوني “اف سي بي” على أن يوضع بدلا منها كرة مع علم إقليم كاتالونيا من “اجل المواءمة مع عهد جديد”.

وأوضح العملاق الكاتالوني في بيان أن هذه المبادرة “تلبي أحد الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لنادي برشلونة والذي هو اعطاء قيمة لعلامته التجارية على الصعيد الدولي”.

وقال المتحدث باسم النادي جوسيب فيفيس في مؤتمر صحافي “هذا التطور هو ثمرة عام ونصف العام من التفكير، نريد اعطاء مزيد من القيمة للونين الأزرق والأحمر القاتم اللذين هما رمز هويتنا وعلم الإقليم الكاتالوني، وكذلك اعطاء أهمية أكبر للكرة التي هي العنصر المركزي والرمزي لطريقة لعب برشلونة”.

وتمت الموافقة على الشعار الجديد من قبل مجلس ادارة النادي، وسيتم طرحه على استفتاء للأنصار-المشتركين (150 الفا) خلال جمعية عمومية تم تحديد موعد انعقادها في أكتوبر.