نادي الاتحاد يغلق قضية البرازيلي غيبسون أوليفيرا

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي إنهاء قضية اللاعب البرازيلي جيبسون أوليفرا بشكل نهائي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على تويتر: “أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي

بشكل كامل قضية اللاعب البرازيلي جيبسون”.

وسبق لغيبسون تمثيل الاتحاد في موسم 2013-2014.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أصدر قراراً بإلزام اتحاد جدة بسداد كافة مستحقات اللاعب المتأخرة

التي تبلغ قيمتها 180 ألف دولار.

يشار إلى أن اتحاد جدة كان قد تعرض لعقوبة خصم نقاط في الموسم الماضي، إلى جانب الإيقاف عن قيد اللاعبين لفترتين، بسبب عدم سداده مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي لاعب الفريق السابق.