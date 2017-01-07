نادي الصواب يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النادي

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الدمام-حمودالزهراني

أعلنت ادارة نادي الصواب الرياضي بالعمران عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مجلس ادارة النادي وعضوية المجلس للاربع سنوات القادمة وسيبدأ التقديم اعتبارا من الاحد الموافق١٠ /٤ /١٤٣٨ ولمدة خمسة عشر يوما وستعقد الجمعية العمومية في بداية شهر جمادى الثاني باذن الله.

من جانبه اعلن رئيس المجلس الحالي علي العباد عدم تجديده لفترة قادمة وكما قال ان ٢٢ عاما من الخدمة لهذا الكيان كافية جدا واتاحة الفرصة لغيره من اجل خدمة الكيان الصوابي كما ذكر العباد أن وضع النادي المالي ممتاز جدا حيث ان لدى الادارة القادمة فائض مالي سيمكنها باذن الله من تحقيق الاهداف المرجوة .الجدير بالذكر ان ابا اسامة قد تدرج في خدمة النادي كإداري متعاون عام ١٤١٦ /١٤١٧هـ ثم عضوا لمدة ٤ سنوات فأمين صندوق ٨ سنوات.

واخيرا رئيس ٨سنوات