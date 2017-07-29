نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الثامن على كاس وزارة النقل ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

أقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل الثامن ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1438هـ.

على كأس وزارة النقل وهدية نادي الفروسية ، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .

وتكون حفل السباق من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي :

الشوط الأول : على جائزة فهد بن عبدالعزيز بن معمر ” صفر – 2 ، مستورد ثلاث سنوات وأكثر ” لمسافة 1650 متراً ومقدار جائزته 85 ألف ريال.

وحصل فيه على المركز الأول صايد هيل لسلمان فيحان فيصل المنديل، والمركز الثاني كزيتش ات اوت لتركي عبدالعزيز السهلي.

والمركز الثالث زين ايفل لأبناء صقر عياد الفرماوي، والمركز الرابع سلدوم سين لاسطبل الشاكرين، والمركز الخامس جيانتوش لنادر فالح الهاجري .

والشوط الثاني :

الجزء الأول على جائزة فهد بن علي المعشوق ” لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ” لمسافة 1650 متراً ومقدار جائزته 35 ألف ريال.

وكانت في المركز الأول نوه السحاب لعبدالاله الموسى ، والمركز الثاني جداء لأبناء مطلق القاضي الجعيد.

والمركز الثالث ضمار لمساعد محمد المفضي، والمركز الرابع ثمران لسمو الأمير فيصل بن خالد عبدالعزيز.

والمركز الخامس سهم الأجواد لاسطبل الأجواد.

وفي الجزء الثاني على جائزة محمد بن رشيد بن قماع لم تربح انتاج سنتين ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 35 الف ريال.

وكان المركز الأول المخطر لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، والمركز الثاني مرشال لإبراهيم خليل العنزي.

والمركز الثالث المقتنع لحسام حمد صالح السلمان، والمركز الرابع مستيقن لعبدالاله العساكر، والمركز الخامس غلا هند لغربي فالح الشمري .

والشوط الثالث : على جائزة فيروز العبدالعزيز “لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ” ومسافة 1650 متراً .

ومقدار جائزته 70 ألف ريال، المركز الأول اسحار لأبناء هيف بن عبود القحطاني، والمركز الثاني الجلف لعبدالهادي شافي الشافي.

والمركز الثالث حاذر لسعد غربي الجنيدي، والمركز الرابع قطفان لوافي عياد المطيري، والمركز الخامس نال لعبدالرحمن الشريدة .

الشوط الرابع : على جائزة نادي الفروسية التقديرية ” جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ” لمسافة 1200 متر ومقدار جائزته 125 ألف ريال.

المركز الأول المختفي لسلطان حمد المطيري ، والمركز الثاني الفغم لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

والمركز الثالث شبلة الغد لإبراهيم بن نصيب الاخضر، والمركز الرابع محبوك لعبدالاله عبدالعزيز الموسى.

والمركز الخامس تواج لنزار أنور أبو الجدايل .

الشوط الخامس : على جائزة ماجد مرعيد السبيعي ” جميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر” لمسافة 2400 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال،.

المركز الأول فلاش ميموري لاسطبل الريادة والمركز الثاني كابي اكران لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.

والمركز الثالث تلتكست لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمركز الرابع ولف البراري لأبناء بدر شداد المطيري.

والمركز الخامس ديس ديشادو لاسطبل الغريبان .

الشوط السادس : على كأس وزارة النقل ” جميع الدرجات ، إنتاج ثلاث سنوات ” لمسافة 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال.

المركز الأول فيه لمحدد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، والمركز الثاني الفوطة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

والمركز الثالث العديم لسمو الأمير فيصل خالد بن عبدالعزيز، والمركز الرابع هده ولع لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي.

والمركز الخامس والأخير مخطط لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز .

وفي نهاية الشوط سلم مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الشلاش كأس وزارة النقل لمدرب الجواد الفائز .

وكان الشوط السابع على مساهمة نادي الفروسية ” لجميع الدرجات ، إنتاج أربع سنوات ” لمسافة 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

المركز الأول شارل لسعد غازي الميموني، والمركز الثاني سهم غصاب لأبناء فيحان فيصل المنديل.

والمركز الثالث أبو الفعايل لعبدالله حمد الشويعر، والمركز الرابع باذخ لبدر نهار المطيري، والمركز الخامس منيح لنزار أنور ابو الجدايل .

حضر الحفل جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .