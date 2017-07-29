نادي الفروسية يقيم حفل سباقه السابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

أقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل السابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1438هـ على هدية نادي الفروسية.

وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية. وتكون حفل السباق السابع على هدية نادي الفروسية من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي:

الشوط الأول الجزء:

على جائزة عبدالله بن محمد الجطيلي من أهالي عنيزة ” لم تربح إنتاج سنتين ” لمسافة 1200 متر ومقدار جائزته 35 ألف ريال .

كما يلي المركز الاول سانوج للحميدي السحيمي القحطاني.

والمركز الثاني زاد الود لسمو الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز .

والمركز الثالث مفلوك لفهد عبدالله الحميدي .

والمركز الرابع عالية نساح لأبناء فيصل محمد هزاع بن صفيان.

والمركز الخامس فحوه لمساعد محمد المفضي.

كما جاء الشوط الاول الجزء الثاني على جائزة محمد حسين المعشوق لم تربح انتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 35 الف ريال.

المركز الاول هيلع الميدان لعبدالمجيد عمر محمد ال الشيخ والمركز الثاني عابرهم لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

والمركز الثالث الحداري لمساعد محمد المفضي والمركز الرابع لاسيه لأبناء محمد بن عايش الطيار .

والمركز الخامس وفق الله لسلطان حمد سلطان المطيري.

الشوط الثاني : على جائزة عبدالله بن مرعيد السبيعي ” لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ” لمسافة 1200 متر ومقدار جائزته 70 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي :-

المركز الاول لزيزه لعبدالاله عبدالعزيز الموسى.

والمركز الثاني قانب لعبدالعزيز مساعد السالم .

والمركز الثالث حراف لعبدالله الاخضر بن نصيب.

والمركز الرابع شعطان لفايز رشيد المطيري والمركز الخامس مرهونه لمحمد عبدالرحيم المرغلاني .

الشوط الثالث : على جائزة عبيد أخو شعوا ” جميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ” لمسافة 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي :-

المركز الاول فيوري لمساعد محمد المفضي والمركز الثاني انتظروه لحسام حمد صالح السلمان.

والمركز الثالث ناصر الميدان لعادل دخيل العيد والمركز الرابع دنان لأبناء مطلق القاضي الجعيد .

والمركز الخامس معاصره لتركي عبدالرحمن ال الشيخ.

الشوط الرابع : على جائزة عبيد بن صالح بن مشخص ” جميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ” لمسافة 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال .

المركز الاول مشيخ لعبدالعزيز عبدالاله الموسى والمركز الثاني على النيات لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

والمركز الثالث حبار لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والمركز الرابع مباري لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والمركز الخامس عسيره لعبدالعزيز مساعد السالم.