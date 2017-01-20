نازحو شرق حلب يعودون إلى حطام منازلهم

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سوريا- بي بي سي

أصبح للتعبير القديم “ليس هناك مكان أفضل من الوطن” معنى جديدا بالنسبة إلى هؤلاء السوريين، الذين عادوا إلى حطام المنازل في الجزء الشرقي من مدينة حلب، لقد سحق الجزء الشرقي منها وأصبحت المياه الجارية، والتيار الكهربائي ذكرى. فمن الصعب أن تجد مبنى أفلت من التدمير. ويبدو بعض المباني على وشك الانهيار في أي لحظة.

ويسد حطام المباني، التي سويت بالأرض بعد ضربها بنيران المدفعية والبراميل المتفجرة أو الغارت الجوية، كثيرا من الشوارع.

ولا تزال عشرات الحفارات تعمل منذ أكثر من شهر لتمهيد طريق وسط بقايا المنازل.

ولا يزال الجزء الشرقي من مدينة حلب بيئة غير صالحة للعيش بعد.

ولكن الأمم المتحدة تقول: إن نحو 40.000 شخص حتى الآن، قرروا العودة، وكثيرين غيرهم يعودون كل يوم، وينتقلون إلى منازلهم القديمة، أو إلى مبان غير مسكونة، تبدو صالحة للعيش ولو لفترة على الأقل.

ومن بين هؤلاء أبو حسين، وهو رجل في العقد الخامس من عمره، ويبدو مسرورا جدا، وهو يجلس مع زوجته أم حسين، يتطلعان من الشرفة إلى الحطام الذي جعل من الشارع مكانا لا يمكن أن تسير فيه السيارات.

وقال أبوحسين: “لا يوجد شيء أفضل من بيتنا. إنه المكان الذي تعيش فيه وقت السوء ووقت الرخاء.”

وتوجد شقة أسرة أبو حسين في حي الشعار، أحد أفقر المناطق في الجزء الشرقي من حلب. وتتكون المنطقة أساسا من منازل أسمنية صغيرة متراصة لا يزيد ارتفاعها – أو ارتفاع ما ظل منها – على خمسة أو ستة طوابق.

وفي الشارع الذي يعيش فيه أبو حسين انهار بعض المنازل على نفسه، وبقي البعض بلا واجهات، مثل بيوت الدمى، وقد كشفت أسرتها أمام الناس وعليها أغطيتها، وبدت بعض الأرائك مترنحة على وشك السقوط في الشارع.

وعبر أبو حسين عن سعادته لعودته إلى بيته، وإن كانت شقته مظلمة وباردة، وتطبخ زوجته أم حسين مستخدمة شواية بالفحم موضوعة على الدرج.