ناسا تبحث عن «عامل نظافة» براتب 187 ألف دولار

واشنطن ــ وكالات

اعلنت كالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن وظيفة شاغرة تحت مسمى “موظف حماية الكواكب”٬ براتب السنوي يصل إلى 187 ألف دولار.وقالت ناسا أن مدة عقد الموظف ستكون ٣ سنوات حيث ستسقبل أوراق المتقدمين للوظيفة حتى أغسطس الجاري.وبحسب سياسات “ناسا” التي تتبعها في حماية الكواكب ستكون مسؤولية “موظف حماية الكواكب” من الملوثات التي من شأنها أن تحجب قدرة الوكالة الأمريكية من إيجاد الحياة في الكواكب الأخرى.وتتسبب الرحلات إلى الفضاء بترك مخلفات طاقم السفينة على اسطح الكواكب التي تصلها وتتلوث الأرض عند عودة السفينة الفضائية إليها بسبب جلبها لملوثات الكواكب الأخرى٬ وستكون الوظيفة الحد من احتمال تلوث الكوكب خلال فترة الاستكشاف.

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