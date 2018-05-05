ناسا تعلن إطلاق مسبار “إنسايت” بنجاح لدراسة الزلازل في المريخ

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ” ناسا ” ، اليوم ، صاروخاً من طراز أطلس 5 من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا، حاملاً أول مسبار صممته الإدارة لاستكشاف أعماق كوكب المريخ.

وقالت ناسا ، إن الصاروخ سينفصل عن المسبار “إنسابت” بعد حوالي 90 دقيقة من الإطلاق الذي تم صباح اليوم

وسيقطع المسبار 484 مسافة مليون كيلومتر ليصل إلى الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع وفقاً لناسا أن يصل “إنسايت” إلى موقع هبوطه على المريخ 26 نوفمبر من العام الجاري

وسيكون “إنسايت” على بعد نحو 600 كيلومتر عن موقع هبوط المسبار “كيوريوسيتي” على سطح المريخ عام 2012.

وذكرت ناسا أن إطلاق المسبار الذي يزن 360 كيلوجراما يعد الرحلة رقم 21 التابعة لها لاستكشاف المريخ

مضيفة أنه بعد استقراره على سطح الكوكب سيقضي المسبار “إنسايت” عامين، على الكوكب بحثاً عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ بالإضافة إلى أصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية.

ومن المتوقع أن يجمع “إنسايت” أول بيانات قيمة عن الاهتزازات الزلزالية لكوكب غير الأرض.