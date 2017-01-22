ناسا تكشف تصميما لمنازل البشر على المريخ في 2030

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واشنطن ـــ وكالات

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تصميمات، تظهر كيف يمكن أن تبدو منازل البشر، في المستقبل على كوكب المريخ، مشيرة إلى أن المحكمين اختاروا “البيت الجليدي”، كأفضل تصميم لمكان مريح للعيش على سطح المريخ في مسابقة وكالة ناسا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قدمت تصميمات المباني على الحمم والخضراوات ونجم البحر، وكلها حصلت على رضا الحكام كأفضل التصميمات.

وقال “ستيف جوركزك”، المسؤول في مركز تكنولوجيا بعثات الفضاء التابع لناسا: المأوى هو ضرورة واضحة في الاستعداد لاستكشاف عوالم خارج كوكبنا، ولكن المساحة والوزن على متن المركبات ثمين، ولهذا نسعى للتكنولوجيا، لإعادة استخدام المواد التي سوف نحملها بالفعل، ودمجها بما هو متاح بالفعل في التربة، فنحن نقوم بالتدوير هنا على الأرض، فلم لا نفعل ذلك على المريخ.