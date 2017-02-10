ناشئو السودان يتعادلون مع الاتفاق ويكسبون النهضة وديا

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الدمام- حمودالزهراني

تعادل أمس الأربعاء ناشئو السودان وناشئو الاتفاق ١/١ في اللقاء الودي الحبي الذي اقيم على ملعب الإتفاق الرديف الذين قدموا مستوى تنافسيا جيدا. ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات الودية الحبية التي يلعبها الفريق مع ناشئي وفرق المنطقة الشرقية والهدف توطيد العلاقات الاخوية.

وكان فريق ناشيئ الجالية السودانية بالشرقية قد حق فوزا كبيرا على ناشيئ نادي النهضة بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي النهضة بعد مباراة قوية ومثيرة

وكان براعم النهضة قد تفوقوا وديا على براعم السودان في اللقاء الذي اقيم على ملعب النهضة وانتهى بفوز براعم النهضة بنتيجة 5-1.