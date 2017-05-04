ناشئو الفتح أبطال نخبة السلة

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الدمام-حمودالزهراني

حقق ناشئو كرة السله بنادي الفتح، لقب بطوله النخبة للناشئين، بعد تغلبه على نظيره فريق مضر، في المواجهة التي على صالة نادي الفتح بالأحساء، بمشاركة خمس فرق، هي: الفتح، و الهلال، وأحد، ومضر، والنور، وتمكن الفتح من الفوز في ثلاث مباريات، وخساره واحدة، وبذلك توج بلقب بطولة النخبة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، سلم الفريق الفتحاوي بعد نهاية البطولة، كاس الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بعد تحقيقه للقب للمرة الثانية على التوالي .