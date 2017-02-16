ناقة تصارع التيار لتنقذ صغيرها من سيول عسير

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عسير – البلاد

وسط مشهد مداهمة السيول عددًا من حظائر الإبل في مخطط الوسام بمحافظة خميس مشيط، وبقاء بعض الجمال عالقة، وتوافد أصحابها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ أطلقت ناقة صرخة هلع على حوارها الصغير الذي لم يتجاوز عمره 3 أيام، قبل أن يبادر صاحب الحظيرة بإنقاذ الحوار الذي انجرف مع مياه السيل.وذلك نقلاً عن صحيفة عاجل الالكترونية .

وفيما كان الرجل يحمل الحوار وسط السيل حتى وصل به إلى بر الأمان، ظلت الناقة الأم تصارع التيار لمتابعة صغيرها وسط المياه دون جدوى؛ حيث حاصرها السيل مصدرة صوت أنين واضح، حسب صحيفة “المدينة”، الأحد (10 مايو 2015).

على الفور، تشجع صاحب الحظيرة مع عدد من الشباب فنزلوا داخل المياه لاستخراج الناقة وإلحاقها بحوارها. وما إن خرجت الناقة وشاهدت حوارها حتى سارعت إلى مداعبته بفمها وشمه وتقبيله، بعد أن فقدت الأمل في العثور عليه عقب مشاهدتها السيل يجرفه أمام عينيها.