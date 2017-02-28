ناقش مشاركة ماليزيا في معرض الرياض الدولي للكتاب .. د.الطريفي يبحث مع عزيز وكيرواك الشراكة الثقافية والإعلامية

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كوالالمبور – واس

اجتمع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي مع معالي وزير الثقافة والسياحة الماليزي داتو سري نزري عزيز، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لماليزيا.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وماليزيا، وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط رؤية المملكة 2030، واتفق الوزيران على أهمية تكثيف تبادل الفعاليات الثقافية بالشراكة بين البلدين الشقيقين.

وفي إطار الزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى ماليزيا، اجتمع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي مع معالي وزير الإعلام والاتصالات الماليزي داتو صالح كيرواك وذلك في مقر وزارة الإعلام والاتصالات الماليزية.

وتناول الاجتماع التأكيد على تبادل الخبرات الإعلامية (الإذاعية والتلفزيونية)، وتبادل البرامج التلفزيونية الثقافية والوثائقية بين وسائل الإعلام السعودية والماليزية لتعزيز الصورة النقية للدين الإسلامي.

وأشاد معالي وزير الثقافة والإعلام بدور ماليزيا الإعلامي في منظمة (آسيان) وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.

والتقى معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أمس ، معالي وزير التعليم الماليزي، الدكتور محضر بن خالد، في مقر وزارة التعليم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ، وذلك على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى ماليزيا.

وتم خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافي، وفي مقدمة الموضوعات التي نوقشت مشاركة مملكة ماليزيا كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سينطلق في السابع من شهر مارس القادم.

وأكد معالي الدكتور الطريفي، خلال لقائه بالوزير الماليزي، أهمية التعاون والمشاركات الثقافية بين المملكة وماليزيا، وبحثا أوجه التعاون في مجال التبادل الثقافي ما بين الجانبين، ليشمل المشاركة في النشاطات والفعاليات الثقافية المقامة في البلدين الشقيقين.