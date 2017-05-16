ناقلة نفط تصطدم بعمود كهرباء
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وباشرت فرق الدفاع المدني عملية معالجة وضع الناقلة وازاحتها عن العمود بالاستعانة بشيولات ومعدات ثقيلة اخرى تابعة لشركات مقاولات بالموقع ولم ينتج عن الحادث اية اصابات ولله الحمد وسلم الحادث للجهة الامنية المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة.
أبها – مرعي عسيري
باشر مدني بلقرن حادث انحراف ناقلة بترول (ديزل) عن الطريق العام واصطدامها بعمود كهرباء ضغط عالي في قرية عجبه امتداد طريق أبها- الطائف وتضرر العمود وتوابعه الكهربائية المثبتة به حيث قامت فرق الدفاع المدني، صباح الأحد، بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع طوارئ شركة الكهرباء التي قامت بفصل التيار مؤقتا كاجراء احترازي للخطورة القائمة.
وباشرت فرق الدفاع المدني عملية معالجة وضع الناقلة وازاحتها عن العمود بالاستعانة بشيولات ومعدات ثقيلة اخرى تابعة لشركات مقاولات بالموقع ولم ينتج عن الحادث اية اصابات ولله الحمد وسلم الحادث للجهة الامنية المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة.
اوضح ذلك العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير.
التصنيف: محليات
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